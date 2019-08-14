В региональном правительстве на 90% изношен автопарк Около 100 млн рублей планируется потратить в ближайшее время на его обновление.

Согласно опубликованной правительством информации, средний возраст находящихся в его автопарке автомобилей – около 13 лет, при этом 90% автомобилей – старше 10 лет.

Как выяснило "Нижний Сейчас", в связи с этим были объявлены два аукциона на поставку автомобилей. Начальная цена первого аукциона – более 70 млн рублей, по нему победитель конкурса должен будет поставить 32 автомобиля с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач.

Начальная цена второго аукциона - 25 млн рублей, его победитель должен будет поставить 35 легковых автомобилей по цене около 700 тыс рублей за каждый.

Расходы на обновление правительственного автопарка профинансирует областной бюджет.