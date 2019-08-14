Сочи может стать «Городом воинской славы»

В четверг, 15 августа, на официальном сайте администрации Сочи стартует голосование по вопросу присвоения курортной столице звания «Город воинской славы». Отдать свой голос «за» или «против» этого может любой житель России от 18 лет. Голосование продлится до 14 октября. Инициатором присвоения городу данного статуса стали активисты сочинского отделения «Российского военно-исторического общества».

В Сочи с августа по декабрь 1942 года на перевалах Псеашхо и Аишхо 20-я горно-стрелковая дивизия не дала прорвать фашистам линию обороны. На фронт ушли 18 707 сочинцев и каждый четвертый из них не вернулся. Семнадцать жителей города удостоены звания Герой Советского Союза, девять из них – посмертно.

Кроме того, Сочи в годы Великой Отечественной войны стал крупнейшей госпитальной базой Юга России. Здесь было возвращено в строй около 400 тыс. раненых солдат и офицеров. Последний госпиталь был закрыт лишь в 1947 году.

Василий Хитрых