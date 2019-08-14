В Чайковском осудили подельников «смотрящего» за городом

Чайковский городской суд вынес приговор в отношении жителей Прикамья Исраила и Магомеда Наурузовых. Они признаны виновными в вымогательстве вместе со «смотрящим» за городом Вячеславом Костромитиным и еще тремя злоумышленниками 600 тыс. руб. у предпринимателя. Как установили следствие и суд, в 2018 году отец и сын Наурузовы неоднократно высказывали требования потерпевшему о передаче им этой суммы, угрожая ему насилием и убийством. Затем вымогатели подключили к процессу господина Костромитина, Максима Саушкина, Валентина Сидорова и Валерия Быбина. Последние вывезли потерпевшего в безлюдное место, где избили его, потребовав передать 600 тыс. руб.

Бизнесмен обратился в полицию, которая задержала всех подозреваемых. В результате Костромитин был приговорен к 2,5 года лишения свободы, Саушкин к двум, а Валентин Сидоров — к двум с половиной глдам. Им был также назначен штраф по 50 тыс. руб. Сотрудничавший со следствием Валерий Быбин получил условный срок. Все они были признаны виновными в совершении вымогательства в крупном размере с применением насилия.

Чуть позже был вынесен приговор и в отношении Наурузовых. Оба были признаны виновными в вымогательстве в группе лиц в крупном размере. Исраил Наурузов получил три года лишения свободы со штрафом 80 тыс. руб., а Магомед Наурузов — четыре года со штрафом 40 тыс. руб. Защитник Исраила Наурузова, адвокат Иван Хозяйкин, сообщил "Ъ-Прикамье", что намерен обжаловать приговор. Защитник уверен, что преступления господа Наурузовы не совершали. «Вымогательство предполагает требование передачи чужого имущества, а потерпевший действительно должен был им деньги, о чем свидетельствует договор цессии, нотариально заверенная копия которого имеется в материалах дела»,— пояснил он. Господин Хозяйкин говорит, что реальных угроз предпринимателю осужденные не высказывали. Он отметил, что господа Наурузовы получили сроки больше, чем часть других фигурантов дела, которые применили насилие к потерпевшему. «Надеюсь, это не связано с их национальностью»,— сказал адвокат.

В 1990-е годы Вячеслав Костромитин и Вячеслав Чуруто сколотили сильнейшую на юге региона преступную группировку. Они специализировались на рэкете местных коммерсантов, а также на незаконном обороте оружия, которое приобретали у военнослужащих танковой дивизии, передислоцированной в поселок Марковский из Западной группы войск. Вскоре группировка стала самой влиятельной и мощной в городе и прилегающих территориях. После убийства Вячеслава Чуруто на одну из руководящих ролей в банде вышел его брат Леонид. В конце 1990-х группировка была разгромлена сотрудниками УБОП, ее участники получили длительные сроки.