«Авангард-Агро» получило 285 млн рублей выручки в первом полугодии

Один из крупнейших владельцев сельхозземли в Черноземье и крупный экспортер зерна АО «Авангард-Агро» Кирилла Миновалова, головное юрлицо холдинга «Авангард-агро», за первые шесть месяцев 2019 года получило 285,01 млн руб. выручки от продаж. Это несколько больше, чем в тот же период годом ранее, когда компания заработала 216,5 млн руб. Согласно квартальной отчетности, основной вид хоздеятельности общества сейчас — оптовая торговля солодом

Показатели рентабельности активов (увеличился с 0,007 до 2,14%) и собственного капитала (вырос с 1,93 до 72,88%) являются основными показателями, дающими оценку эффективности использования ресурсов и инвестированного собственного капитала. По итогам второго квартала коэффициент рентабельности активов претерпел значительные изменения «в связи с тем, что в расчетах участвует чистая прибыль, поступившая в виде дивидендов от дочерних компаний», отмечается в отчете компании. Там напоминуют, что показатели не могут полностью отражать экономическое состояние «Авангард-Агро», поскольку общество возглавляет производственную группу компаний, но само производственную деятельность не ведет.

Как и почему уменьшались финпоказатели «Авангард-агро» — в публикации “Ъ-Черноземье” «“Авангард-агро” падает за ценой».

Валерия Розбот