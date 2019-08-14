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Jacob & Co. устроили вечеринку в Порто-Черво

11 августа на итальянском курорте Порто-Черво состоялся ужин ювелирно-часового бренда Jacob & Co. Вот уже третий год подряд его основатель Джейкоб Арабо собирает здесь своих самых преданных друзей. В этом году мероприятие посетили: Эдриан Броуди, Боб Синклер, Наташа Поли, Флавио Бриаторе, Елена Лихач, DJ Smash, Ксения Чилингарова, Кристина Краснянская, Ольга и Виктория Крутые и многие другие. Гости вечера наслаждались многочисленными шоу и разнообразной развлекательной программой. Интересно, что среди прочих артистов на сцену вышел и финалист шоу «Голос. Дети», Максим Ержан.

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