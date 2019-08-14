В Ростовской области средний размер автокредита вырос на 8,5%

По итогам второго квартала 2019 года средний размер автокредита в Ростовской области вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 726 тыс. руб, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Самый большой средний размер автокредита среди 30 регионов-лидеров отмечен в Москве (1 115,1 тыс. руб.), Московской области (966,0 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (940,8 тыс. руб.), Краснодарском крае (876,0 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (863,6 тыс. руб.).

При этом самый высокий рост среднего размера автокредита во 2 квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года среди 30

регионов-лидеров отмечается в Тюменской области (+14,8%), Рязанской области (+14,7%), Ставропольском крае (+14,5%), Московской области (+13,8%) и Чувашской Республике (+12,6%).

В целом по России средний размер автокредита во втором квартале составил 769,7 тыс. руб., увеличившись на 8,4%.

Дарья Голякова