В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском

Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе. По ее словам, в здание, где располагается офис проекта, не представившись, «ворвались люди ФСБ», которые утверждают, что у них «постановление на обыск на все здание, и обыск они проводили в соседнем офисе», который к НКО не относится.

«Незаконно они отобрали телефоны у сотрудников, сфотографировали их паспорта. Начали осмотр кабинета, где находится документация. На данный момент без наличия постановления на обыск они пытаются вскрыть кабинет нашего директора»,— написала госпожа Бабич в Facebook.

В беседе с «Интерфаксом» она уточнила, что «сотрудники ФСБ вместе с бойцами СОБРа» ворвались в офис около 9:40. Причину обыска они не назвали. Ксения Бабич уточнила, что сейчас в офисе находятся около десяти сотрудников.