Зарубежные СМИ: К чему приведут протесты в Гонконге?

Международный аэропорт Гонконга возобновил работу после того, как более 300 рейсов были отменены из-за беспорядков. Как сообщалось, суд Гонконга выдал властям аэропорта ордер, дающий право на выдворение из терминалов участников протестов. После этого произошли столкновения манифестантов с полицией. Протесты продолжаются в Гонконге более двух месяцев, их активно освещает и мировая пресса, причем тон большинства изданий становится все более тревожным. Многие наблюдатели считают, что стороны остановились в шаге от силового подавления протестов в Гонконге. Подробности —в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

Страхи новой «площади Тяньаньмэнь» перестали быть абсурдными, пишет The Times. В Гонконге глава администрации Кэрри Лэм со слезами на глазах заявляет о точке невозврата, а на границе города концентрируются китайские войска: кадры с бронетехникой транслирует государственное телевидение под аккомпанемент заявлений о «террористах с иностранной поддержкой». Пугает и резкая смена риторики Пекина — раньше протесты игнорировались, а теперь развернута массированная пропаганда, сфокусированная на насилии со стороны манифестантов и «черной руке американского влияния», пишет издание.

Будущее Гонконга висит на волоске, считает колумнист Financial Times. Город стал препятствием для планов китайского лидера Си Цзиньпина по «великому омоложению» страны. Когда в 1984 году Британия достигла соглашения о передаче Гонконга под контроль КНР, Китай был близок к пику открытости и либерализации. Тогда лозунг «одна страна — две системы» казался выходом, но теперь, когда Китай стал куда более авторитарен, Гонконг стал проблемой. И в стране, похоже, нет политика, который мог бы решить ее мирным путем, заключают Financial Times.

Издание The Independent напоминает, что вообще-то протестующие в Гонконге уже выиграли свою битву. Законопроект об экстрадиции в материковый Китай, из-за которого и начались акции, фактически отменен, и не в последнюю очередь из-за масштаба выступлений. Теперь протестующим пора бы остановиться, считают в The Independent, потому что блокирование аэропорта вместе с уже состоявшимся захватом парламента может выглядеть для Китая угрозой целостности страны, а в этом случае властям не останется ничего, кроме как подавить протесты максимально жестко.