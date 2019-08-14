Средний размер автокредита в Краснодарском крае вырос на 8,5%

Во втором квартале текущего года средний размер кредита на покупку автомобиля в Краснодарском крае составил 876 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 8,5% (был – 807,5 тыс. руб.), сообщает Нациоональное бюро кредитных историй (НБКИ).

По показателю средней величины автокредита Кубань занимает четвертое место среди регионов России, уступая только Москве (1,12 млрд руб.), Московской области (966 тыс. руб.) и Санкт-Петербургу (940,8 тыс. руб.).

В среднем по России во втором квартале 2019 года средний размер кредита на покупку авто составил 769,7 тыс. руб. (+8,4% или +59,7 тыс. руб.). Самая высокая динамика роста была продемонстрирована в Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (+14,8%) и Рязанской областях (+14,7%), а также в Ставропольском крае (+14,5%). Сократился размер кредита в Кемеровской (-27,6%), Кировской (-6,6%) и Новосибирской (-1,0%) областях. По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, одной из главных причин роста размера автозаймов стало удорожание импортных автомобилей.

Дмитрий Михеенко