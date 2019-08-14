Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции стадиона «Юность»

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Орленок“» объявило открытый конкурс на разработку концепции реконструкции стадиона «Юность». Предполагается создать на его базе универсальный дворец спорта. Исполнитель должен разработать не менее трех вариантов предпроектной концепции: с открытой, полузакрытой и полностью закрытой ареной, нарисовать эскизные проекты, рассчитать мощности инженерных систем и так далее.

Концепцию необходимо разработать в течение 90 дней с момента заключения договора. Максимальная цена контракта — 3,8 млн руб. Итоги конкурса подведут 5 сентября.

Стадион «Юность» был открыт в 1933 году, реконструирован в 1980-м. Объект находится в муниципальной собственности. Ранее городские и краевые власти уже планировали построить универсальный дворец спорта на базе стадиона «Юность» и ДС «Орленок». В 2008 году проект был утвержден на заседании градсовета при главе Перми Игоре Шубине. Стоимость проекта оценивалась в 3,5–4 млрд руб. Однако в 2013 году от этих планов отказались из-за недостаточного финансирования.