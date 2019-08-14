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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Инкаб» вдвое увеличил чистую прибыль по итогам 2018 года

ООО «Инкаб» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2018 год. Согласно документу, размещенному на сайте «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 3,5 млрд руб., что почти на 30% выше показателя 2017 года. Чистая прибыль компании, рассчитанная по РСБУ, указана в размере 192,5 млн руб., это вдвое выше показателя 2017 года.

ООО «Инкаб» зарегистрировано в Перми в 2008 году, специализируется на производстве оптико-волоконного кабеля. Имеет производство за рубежом. Штаб-квартира располагается на ул. 25-го Октября, 106. По итогам 2017 года компания отчиталась о выручке в 2,7 млрд руб. и прибыли в 97 млн руб.

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