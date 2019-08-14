«Наши эксперты продвигают интересы членов палаты в разных странах»

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов в рамках программы «Деньги и биржи» обсудил с вице-президентом Московской торгово-промышленной палаты Суреном Варданяном возможности для предпринимателей, которые предоставляет палата.

— Какие есть возможности у предпринимателей в рамках сотрудничества с МТПП, что это им дает?

— Торгово-промышленная палата — это международная и межрегиональная система с грандиозным опытом и большим охватом сети, позволяющая установить коммуникации и контакты с разного рода предприятиями в разных отраслевых сегментах как во всех точках Российской Федерации, так и за пределами нашей родины. И в данном случае это конкретная возможность получить реальную, надежную правильную линейку коммуникаций и встреч. В рамках тех проектов, которые реализует сегодня Московская палата, есть проекты по поддержке участия наших компаний в различных выставках и конференциях. Тема, хорошо знакомая по элементам государственной поддержки, но и мы имеем сейчас такую возможность. Наши отраслевые гильдии совместно с нами выезжают на определенные выставки.

— В МТПП есть гильдии — это какие-то подразделения в зависимости от отрасли промышленности?

— Да, но это не подразделения, правильнее будет назвать гильдию общественным объединением — это члены палаты, которые объединяются по отраслевому либо по профессиональному принципу. Вступившие в палату компании сказали: вот мы, например, энергетики, мы хотим быть в энергетической гильдии. Или же компания работает в сфере технологий, цифровой экономики и заявляет о желании войти в гильдию цифровой экономики и блокчейна.

— Сколько сейчас гильдий всего?

— У нас на сегодняшний момент 39 комитетов и 18 отраслевых гильдий, так как у нас существует еще такое понятие, как тематические комитеты — это тематические проблемные объединения. Например, комитет по вопросам внешнеэкономической деятельности. Это такие сквозные истории, которые охватывают несколько отраслей экономики, но имеют свою направленность. Например, комитет по поддержке малого предпринимательства, комитет по вопросам женского предпринимательства, комитет по вопросам развития медицинских технологий — темы, которые могут включать в себя деятельность других гильдий, такая объединяющая платформа. Но у нас есть еще такая система, как система страновых комиссий, то есть наши эксперты, члены палаты продвигают интересы партнеров в разных странах. Таких комиссий на сегодняшний момент у нас 40, с покрытием порядка 50 стран. И все эти направления постоянно расширяются.

— А предпринимателю зачем идти в торгово-промышленную палату? Какие финансовые условия, что они получают, какие конкретные примеры сотрудничества есть?

— Я начал говорить уже о поддержке участия выставочных и конгрессных мероприятий — в частности, наша гильдия цифровой экономики и блокчейн-технологий при нашей поддержке съездила на выставку CEATEC в Японии. Что значит «при нашей поддержке»? Мы оплатили аренду площадки, застройку и мы оплатили нескольким компаниям регистрационный взнос и оказали поддержку в тех или иных коммуникациях, то есть проинформировали окружающий мир о том, что наши компании такие-то, такие-то с такими-то возможностями, предполагают участвовать, пожалуйста, приходите. Эффект от того, что была проведена предварительная работа, достаточно серьезный для нас, потому что компании приехали с меморандумами о намерениях — такими предварительными контрактами на сумму более $60 млн.

— А сколько реально реализовалось? Или пока трудно сказать?

— Процесс реализации идет сейчас. Я вам скажу честно: даже если, как я бы оценивал, будет реализовано хотя бы десятая часть, это отличный коэффициент эффективности. Мы также очень удачно выступили с энергетиками в Минске. Наконец нашим компаниям удалось выйти на взаимодействие с государственными заказчиками из Белоруссии, тоже заключить предварительные контракты.

Есть еще одна история — электронная платформа «Бизнес-маркет», где есть возможности проверки документов, подписания договоров в электронной форме, аренды специалистов у различных компаний, выставления коммерческих торгов — не для государственных, а коммерческих закупок. У нас одна компания, внеся взнос в 30 тыс. руб,. заключила контракт на сумму, которая, скажем мягко, многократно превышает этот вступительный взнос. И при этом все компании выступают от шапки или же «от дверки», как бы я назвал его, своих торгово-промышленных палат, мы имеем соответствующую рекомендацию о надежности и легитимности компаний на рынке сразу. Есть вот еще хорошая история: например, рекламное агентство подписало с израильской фирмой контракт на полное сопровождение на российском рынке.