Спасателям Уфы за сутки трижды пришлось вызволять летучих мышей из квартир

Уфимские спасатели за минувшие сутки получили три сообщения о залетевших в квартиры летучих мышах. Случаи зафиксированы в многоэтажных домах на улицах Гоголя, Российской и в микрорайоне Восьмое марта, сообщает городская служба спасения.

Звонки от горожан поступали вечером и утром. При помощи специалистов летучие мыши были благополучно выпущены из квартир, отмечают в службе.

Заведующий зоомузея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев отмечает, что летучие мыши могут залетать в квартиры в поисках теплого убежища из-за дождя и холода, или из-за ремонта и сноса старых домов, на чердаках которых они обитают. Ученый не исключает, что из-за аномально холодной погоды мыши могли перепутать лето с осенью и начать искать зимовку. «Многие из них занесены в Красную книгу. Если мышь залетела в квартиру, лучше сфотографируйте ее, поймайте и отпустите»,— отметил господин Кривошеев.