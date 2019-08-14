Астраханский полицейский получил полтора года за применение электрошокера к задержанному

Кировский районный суд Астрахани приговорил 31-летнего бывшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму («центр Э») регионального управления МВД. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Суд признал, что в феврале 2019 года двое полицейских пришли на астраханский рынок «Славянка» под видом проведения розыскных мероприятий. Там они задержали одного из предпринимателей. На суде было доказано, что оперуполномоченные незаконно применили к нему насилие, а затем надели на него наручники и против его воли посадили в автомобиль. В отделении полиции потерпевшего снова избили с применением электрошокера.

Уголовное дело в отношении одного бывшего полицейского было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении его напарника находится в производстве.

Сергей Петунин, Саратов