Строительство новой трамвайной ветки до «Самара Арены» на транспорте не скажется

Движение транспорта из-за строительства новой трамвайной ветки до стадиона «Самара Арена» останавливаться не будет. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

«Кратковременные перекрытия возможны только на этапах врезок в существующие пути»,– говорится в сообщении.

Строительство объекта стартовало в среду. Сейчас поворот в сторону стадиона «Самара Арена» от ул. Ташкентской организован лишь со стороны Барбошиной поляны. На линии по будням работает трамвайный маршрут №7, в выходные дни курсируют трамваи №№11 и 12.

Новый поворот до стадиона будет построен за 71,7 млн руб. Подрядчиком выступит АО «ВТС Метро».

Георгий Портнов