В Кургане на председателя ТСЖ завели уголовное дело

Прокуратура Курганской области по итогам надзорных мероприятий установила, что председатель товарищества собственников жилья «Автоколонная 1229» в областном центре, пользуясь своим должностным положением, похитил деньги собственников жилых помещений в многоквартирном доме, предназначенные для капитального ремонта.

Материалы проверки прокуратура направила в органы предварительного расследования, по итогам их рассмотрения следственное управление УМВД России по Кургану завело на председателя ТСЖ уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.