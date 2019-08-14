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В Кургане на председателя ТСЖ завели уголовное дело

Прокуратура Курганской области по итогам надзорных мероприятий установила, что председатель товарищества собственников жилья «Автоколонная 1229» в областном центре, пользуясь своим должностным положением, похитил деньги собственников жилых помещений в многоквартирном доме, предназначенные для капитального ремонта.

Материалы проверки прокуратура направила в органы предварительного расследования, по итогам их рассмотрения следственное управление УМВД России по Кургану завело на председателя ТСЖ уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

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