25 реальных историй, как большие данные изменили бизнес

Чем громче говорят про цифровую экономику, тем больше хайпа и визионеров вокруг тем «большие данные» и «искусственный интеллект». Цифровая трансформация требует, в первую очередь, изменения бизнес-процессов, - это тяжело для компании любого размера. Но без изменений внутри, цифровизация не сработает, а эффект от внедренных дорогих решений не оправдает расходов на внедрение. Только для тех, кто действительно работает с данными и готов меняться, компанией Global Innovation Labs уже в шестой раз проводится конференция по анализу данных, Big Data & AI Conference.

Big Data & AI спикерлот Фото: пресс-служба Global Innovation Labs

Кому будет полезно участие в Big Data & AI Conference 19-20 сентября?

Собственникам бизнеса, CDO, руководителям высшего и среднего звена. Для вас – бизнес-трек. 12 историй о том, что и как делали и как это изменило бизнес. Внедрение решений, построенных на анализе данных, никогда не бывает простым. Почему не получился проект: внутренние или внешние причины – иногда очень сложно разобраться. Но на конференции у вас будет уникальная возможность: спросить у практиков «А как Вы это сделали?» - и получить ответ.

CTO, CDO и аналитикам данных будет интересно на технологическом треке. Газпромнефть, 1С Битрикс, Модуль Телеком и еще 9 компаний поделятся своим опытом, как они решают сложные технические вызовы при работе с данными, от методов очистки до аналитических моделей.

Какие кейсы Вы услышите:

Как составить карту компетенций сотрудников, анализируя сообщения в корпоративных системах

Как научить компьютер изобретать новые материалы, используя машинное обучение и анализ текстов статей

Как управлять рисками, используя анализ эмоций сотрудников

Как определить суммы потенциального выигрыша или проигрыша по судовому иску

Как выстроить работающую индивидуальную траекторию обучения, чему и кого учить - и как это правильно посчитать

Секреты стриминга в Hadoop

Управление качеством данных

Массовый скоринг в CRM

Big Data & AI традиции Фото: пресс-служба Global Innovation Labs

Устали от визионерства? Хотите конкретики? Спикеры Big Data & AI Conference, которая пройдет 19 сентября в Москве, продемонстрируют только реальные бизнес-кейсы, показанные в самом честном варианте: что хотели, как получилось на самом деле, какие бизнес-показатели изменились. Такого вы не услышите больше нигде!