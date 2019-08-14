Для погашения кредитов жителям Кубани необходимо 5,2 месячной зарплаты

Задолженность жителей Краснодарского края по банковским кредитам за год выросла на 8,4%. Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант». По данным исследования, на 1 июля 2019 года на одного жителя Кубани в среднем приходится 194 270 рублей задолженности. Таким образом, чтобы отдать долги кубанцам необходимо отдать 5,2 месячной зарплаты. На 1 июля 2018 года задолженность жителей Кубани перед банками составляла в среднем на одного человека 158 850 рублей, для полного ее погашения должникам необходимо было работать 4,8 месяца.

По данному показателю Краснодарский край находится на 41-м месте среди регионов России. Наибольший рост долговой нагрузки за последний год произошел в Севастополе (+ 52% до 1,5 месячной зарплаты), Республике Крым (+46% до 1,3 зарплаты) и Санкт-Петербурге (+25% до 4,7 зарплаты). Максимальный прирост в абсолютном выражении зафиксирован в Калининградской области (+1,05), Республике Мордовия (+1,04), Ленинградской области (+0,97) и Санкт-Петербурге (+0,93).

В целом по России коэффициент долговой нагрузки населения (сколько ежемесячных зарплат нужно, чтобы отдать кредит) на 1 июля текущего года достиг значения в 4,44, увеличившись за год на 8,3%.

Самая высокая долговая нагрузка отмечена в Республике Калмыкия (для полного погашения кредитной задолженности населению необходимо 7,7 месячной зарплаты), Республике Чувашия (6,7 зарплаты) и Новосибирской области (6,6 зарплаты).

Дмитрий Михеенко