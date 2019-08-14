НИТЕЛ сократил чистую прибыль на 38% за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2019 года выручка ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени Ленина» (НИТЕЛ) сократилась на 16,2% до 3,1 млрд руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщается в отчетности компании. Прибыль от продаж упала на четверть до 346,7 млн руб. Чистая прибыль снизилась на 38% до 260,2 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия с начала года выросла до 2,7 млрд руб. (+80%), краткосрочная кредиторская задолженность – до 4,5 млрд руб. (+66,6%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО НИТЕЛ было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2002 году. Уставный капитал предприятия составляет 62,4 млн руб. Основным видом деятельности является производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления. Гендиректор предприятия – Сергей Самойлов, ему принадлежат 6,7% долей компании. Собственниками завода являются физические лица. По итогам 2018 года при выручке в 9,8 млрд руб. прибыль предприятия составила 881,4 млн руб.

Анастасия Еремина