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Новосибирская область экспортировала в Китай почти 24 тонны меда

За первую половину 2019 года из Новосибирской области вывезли в Китай более 23,8 т меда, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По данным ведомства, это почти в два раза больше, чем за весь 2018 год. Тогда объем экспорта меда составил 13,62 т.

«Вывоз девяти экспортных партий с территории региона осуществлялся автомобильным транспортом с соблюдением ветеринарных требований страны-импортера в сопровождении ветеринарных сертификатов»,— говорится в сообщении Россельхознадзора.

Оксана Павлова


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