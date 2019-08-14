Контракт на реконструкцию стадиона «Шахтер» в Кумертау выиграл уфимский «Капитал строй»

Управление капитального строительства Республики Башкортостан заключит контракт не реконструкцию стадиона «Шахтер» в Кумертау с уфимским ООО «Капитал строй», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 246,87 млн руб. Ценовое предложение единственного участника аукциона в материалах закупки не уточняется.

По условиям контракта подрядчик должен реконструировать западную и восточную трибуны стадиона, заменить системы автоматической пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и освещения. Работы должны быть завершены в октябре 2020 года.

ООО «Капитал строй» образовано в Уфе в 2014 году. Принадлежит Васифу Ашрафову и Алексею Лесину (в 2018 году они зарегистрировали еще одну одноименную компанию). В 2018 году «Капитал строй», по информации Kartoteka.ru, получил госконтракты на сумму 774,2 млн руб., в том числе контракт минэкономразвития Башкирии на реконструкцию первого хирургического корпуса городской больницы №1 в Октябрьском и контракт на строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе.

Майя Иванова