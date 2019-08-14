Прокуратура проверила санаторий, которому принадлежал попавший в ДТП под Новороссийском автобус

Анапская межрайонная прокуратура нашла нарушения федерального законодательства в работе санатория «Эллада», которому принадлежал автобус, попавший в аварию под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Анапская межрайонная прокуратура с привлечением специалистов

Проверка показала, что водителей санатория не ознакомили с результатами специальной оценки условий труда и не вели точный учет их рабочего времени. Кроме того, прокуратура изучила записи с камеры видеонаблюдения и установила, что

водитель автобуса «Hyundai» Роман Поляков не посещал перед выездом медицинский кабинет санатория, и врач его не осматривал. При этом медицинский персонал санатория вносил в журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров внесены заведомо ложные сведения, из которых следовало, что все водители проходили осмотры перед выездом в рейс. Прокуратура проверит медработников санатория на причастность к служебному подлогу (292 УК РФ).

Прокуратура также возбудила дела об административных правонарушениях нарушение нормативных требований федеральных законов (ч.1 ст. 5.27.1 КоАП), нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на

рабочих местах (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ) и осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ). Для устранения выявленных нарушений в адрес директора санатория «Эллада» внесено представление.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в ночь на 8 августа Автобус Hyundai, принадлежащий санаторию ФНС «Эллада», возвращался в Анапу из экскурсионной поездки к Пшадским водопадам и столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen. Трое пассажиров внедорожника при столкновении погибли, а автобус скатился в обрыв. В больницы доставлены 44 человека. Среди пострадавших оказались жители разных регионов России, отдыхавшие в Анапе.

Следственные органы СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Дарья Голякова