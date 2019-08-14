Сотрудника Росрыболовства в Удмуртии обвиняют во взяточничестве

Сотрудника Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в Удмуртии обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, в июне 2019 года 45-летний обвиняемый потребовал у предпринимателя из Ижевска ежемесячно платить ему по 25 тыс. руб. до 2019 года за «покровительство при осуществлении им коммерческой деятельности по добыче рыбы на территории Удмуртии». Так, он получил от предпринимателя взятку в размере 100 тыс. руб. Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали чиновника 13 августа при получении еще 50 тыс. руб.