Томский губернатор раскритиковал мэра за ремонт трамвайных путей

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отчитал мэра Томска Ивана Кляйна за ремонт трамвайных путей в центре города. Критику главы региона вызвали ремонтные работы, проведенные летом 2019 года на участке улицы Советской от Фрунзе до Кирова.

На выездном совещании губернатор заявил, что новые рельсы положили не вровень с проезжей частью, что ограничивает пропускную способность улицы. «Мы же с вами договаривались, что с учетом того, что у нас немного вариантов для увеличения пропускной способности улиц, мы везде, где меняем рельсы, делаем так, чтобы по ним можно было ездить»,— сказал Сергей Жвачкин (цитата по «РИА Томск»).

Глава региона поручил своему заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному и главе Томска подготовить комплексный план замены всех трамвайных рельсов в городе. По мнению губернатора, конечной целью должно стать расширение проезжей части улиц за счет трамвайных путей, на которые смогут заезжать автомобили.

Ремонт наиболее аварийного участка трамвайных путей на улице Советской между проспектами Кирова и Фрунзе начался 15 июня. На работы из городского бюджета выделено 19 млн руб. Движение трамваев по Советской возобновилось 1 августа.

Илья Галагуз