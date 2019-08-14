«Тетра пак» через суд изымает оборудование у двух молзаводов «Башмилка»

Арбитражный суд Москвы по требованию российского подразделения международной группы «Тетра пак» принял решение об изъятии за долги оборудования двух заводов башкирской группы «Башмилк», которое было взято у концерна в лизинг. Дюртюлинский комбинат молочных продуктов и Чекмагушевский молочный завод должны вернуть «Тетра паку» две упаковочные линии, включая автоматы розлива, систему управления конвейерами, упаковщик, пастеризатор, асептический накопительный резервуар. Суд установил, что предприятия группы «Башмилк» не полностью оплатили авансовые платежи за это оборудование.

Договоры лизинга заключались предприятиями «Башмилка» в 2017 году. Общая стоимость контрактов по поставке оборудования «Тетра пак» превышала у двух заводов 3,3 млн евро, следует из материалов арбитражного суда.

На рассмотрении арбитражного суда Москвы находятся иски «Тетра пака» о взыскании с башкирских молзаводов суммарно около 120 млн руб. лизинговых платежей. Чекмагушевский завод в июне суд обязал выплатить истцу задолженность и неустойку в размере более 800 тыс. евро.

Чекмагушевский завод «Башмилка» остановлен в апреле, так как владельцу группы предпринимателю Александру Никитину не удалось договориться о продолжении кредитования в Россельхозбанке. В неоплачиваемые отпуска отправлены около 300 сотрудников. В арбитражном суде Башкирии рассматриваются заявления кредиторов о признании ЧМЗ и ДМК банкротами. Общая сумма требований превышает 100 млн руб.

Влада Шипилова