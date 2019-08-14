Банк «Возрождение» вошел в ТОП-10 рейтинга лидеров факторинга в ЦФО

Ассоциация факторинговых компаний провела исследование рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2019 года, в рамках которого был составлен рейтинг по объему факторингового портфеля на 1 июля 2019 года.

По итогам исследования банк «Возрождение» занял 6-е место в рейтинге по объему факторингового портфеля в Центральном федеральном округе и 18-е место – в рейтинге по объему портфеля в России.

За первое полугодие объем выплаченного банком «Возрождения» финансирования за период январь–июнь 2019 года составил 6,7 млрд рублей.