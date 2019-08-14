Организатор фестиваля «Рок над Волгой» в Самаре останется прежним

Компания NCA останется организатором фестиваля «Рок над Волгой» в Самаре в 2020 году. Об этом представители компании сообщили в Instagram.

«Теперь нас вновь ждет большая работа – фестиваль, который можно назвать визитной карточкой Самары, возрождается! И пройдет на нескольких площадках, включая стадион “Самара Арена”, уже в 2020 году!» – говорится в сообщении.

Фестиваль «Рок над Волгой» проводился с 2009 по 2013 годы. Все это время его организатором выступала компания NCA.

После выступления хедлайнера фестиваля «Рока над Волгой» 2013 года, немецкой группы Rammstein, в регионе разразился скандал. Недовольство общественности вызвала имитация музыкантами во время концерта гомосексуального полового акта.

На прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров заявил, что фестиваль возродится в июне 2020 года. Одного из площадок его проведения станет стадион «Самара Арена».

Георгий Портнов