На Дону нарушителей пожарной безопасности оштрафовали на 18,2 млн рублей

Органы государственного пожарного надзора Ростовской области, областная административная инспекция и органы местного самоуправления с начала года возбудили около 5,3 тыс. дел об административных правонарушениях в отношении нарушителей пожарной безопасности. Об этом сообщает управление информационной политики регионального правительства. Общая сумма штрафов составила 18,2 млн руб.

С начала года в области провели около 4,5 тысячи рейдов по профилактике возгораний сухой растительности и камыша, около 4,5 тыс. инструктажей и консультаций. Кроме того, пожарные и спасатели провели 82,5 тыс. подворовых обходов домов и квартир и проинструктировали по пожарной безопасности 100 тыс. человек.

Дарья Голякова