Петербургских дачников обяжут получать лицензию для добычи подземных вод

В комитете по природопользованию Петербурга разработали порядок предоставления права пользования участками недр для добычи подземных вод в хозяйственно-бытовых целях.

Как сообщили в пресс-службе комитета, до первого января будущего года садоводы и огородники в некоммерческих товариществах могут добывать воду из-под земли без получения лицензии на пользование недрами. С января такой документ уже понадобиться, при этом отсутствие лицензии будет расцениваться как правонарушение.

При этом в комитете уточнили, что нововведения не распространяются на случаи добычи водных ресурсов в питьевых целях.

Добавим, что до 1 января 2020 года некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, освобождаются от уплаты госпошлины за получения лицензии на добычу воды.