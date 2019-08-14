Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург—Тюмень

В ночь на 14 августа на 41-ом км федеральной трассы Екатеринбург—Тюмень столкнулись Skoda и LDV Maxsimus. В результате аварии два человека погибли, один пострадал, сообщили в свердловском управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 31-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с LDV Maxsimus, которым управлял 57-летний мужчина.

«В результате аварии водители транспортных средств от полученных травм скончались на месте. 38-летний пассажир Skoda госпитализирован в тяжелом состоянии»,— рассказали в управлении. На месте работали следователи и сотрудники МЧС.