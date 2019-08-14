В нижегородской полиции потеряли материалы проверки об избиении осужденного

В отделе МВД России по Семеновскому городскому округу оказались утрачены материалы проверки по нанесения побоев (ст. 116 УК РФ) осужденному Александру Кулемину в исправительной колонии № 14 (Нижегородская область, Сухобезводное) двумя другими заключенными. В ведомстве проходит служебная проверка по этому поводу, сообщает Комитет против пыток (КПП).

Напомним, Александр Кулемин попал в исправительную колонию №14 в октябре 2014 года, а через месяц умер. Посмертная экспертиза зафиксировала многочисленные телесные повреждения на его теле, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки, ссадины и переломы ребер. Руководство колонии настаивало на естественной смерти. В 2015 году КПП начал общественное расследование по заявлениям родственников сразу трех скончавшихся в колонии №14 заключенных, в числе обратившихся была и сестра погибшего Александра Кулемина Нина Маркова.

Уголовное дело по факту смерти Александра Кулемина возбудили в мае 2015 года по ч. 4. ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемых в деле нет, но в ходе расследования в действиях двух других заключенных были установлены признаки избиения погибшего. Материалы по этому поводу были выделены из основного производства и переданы для расследования в отдел МВД по Семеновскому городскому округу.

«Когда я приехал в отдел полиции, чтобы ознакомиться с этими материалами, начальник отдела участковых уполномоченных Роман Коротков сообщил мне, что материалы утрачены, по этому факту проводится служебная проверка, предпринимаются меры для восстановления документов»,– рассказал юрист КПП Сергей Шунин, представляющий интересы Нины Марковой. Господин Шунин направил в нижегородское следственное управление сообщение о преступлении, поскольку считает, что в этом случае речь может идти о халатности, ведь дело находится на контроле руководителя ведомства Андрея Виноградова. Он также обратился в Семеновскую городскую прокуратуру с просьбой принять меры реагирования.

Анастасия Еремина