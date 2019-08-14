Названы ведущие Пермского международного марафаона

Ведущими Пермского международного марафона станут российский телеведущий Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики Вадим Злобин. Мероприятие пройдет в Перми 7 и 8 сентября.

Вести фестиваль боевых искусств и главные бои вечера в рамках открытия марафона будет известный ринг-анонсер Александр Загорский. Об этом сегодня на заседании правительства Пермского края доложила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

В связи с большим количеством желающих принято решение увеличить количество слотов на дистанции 5 км. Отметим, что в нынешнем году эта дистанция появилась впервые и стала популярна среди спортсменов и любителей здорового образа жизни. На текущий момент регистрацию прошли 7,6 тыс. человек. В забеге на 10 км примут участие губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.