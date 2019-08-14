Губернатор Алтайского края создал совет общественных инициатив

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о создании совета общественных инициатив при главе регионе. Соответствующий документ опубликован краевым правительством.

Новый совещательный орган при губернаторе создается «в целях обсуждения общественно значимых вопросов и подготовки предложений», касающихся развития социальной-экономической жизни Алтайского края. Он будет взаимодействовать с органами власти, готовить различные инициативы для рассмотрения краевого правительства, заксобрания и органов местного самоуправления, а также информировать губернатора о наиболее актуальных проблемах региона. При этом все решения совета будут иметь рекомендательный характер.

Советом общественных инициатив будет руководить председатель, назначаемый губернатором. Его членами смогут стать жители региона, имеющие особые заслуги в государственной, общественной, хозяйственной и других сферах деятельности. Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в год.

Илья Галагуз