Ущерб от засухи в Карталинском районе оценили в 57 млн рублей

Размер ущерба, причиненного засухой в Карталинском районе Челябинской области, составил 57 млн руб., 15 тыс. га посевов подлежит списанию. При этом погибший урожай не был застрахован. Такая информация была озвучена на областном совещании с главами территорий.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 июля в Карталинском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. По данным исполняющего обязанности министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, районная комиссия завершила работу по определению ущерба, документы переданы в минсельхоз на экспертизу. Кроме того, по его слова, в ближайшее время режим ЧС из-за засухи планируется ввести в Агаповском и Варненском районах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному минсельхозу обратить внимание на тему страхования, поскольку сейчас этот механизм используется «не до конца».