14 августа, среда
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Ущерб от засухи в Карталинском районе оценили в 57 млн рублей

Размер ущерба, причиненного засухой в Карталинском районе Челябинской области, составил 57 млн руб., 15 тыс. га посевов подлежит списанию. При этом погибший урожай не был застрахован. Такая информация была озвучена на областном совещании с главами территорий.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 июля в Карталинском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. По данным исполняющего обязанности министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, районная комиссия завершила работу по определению ущерба, документы переданы в минсельхоз на экспертизу. Кроме того, по его слова, в ближайшее время режим ЧС из-за засухи планируется ввести в Агаповском и Варненском районах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному минсельхозу обратить внимание на тему страхования, поскольку сейчас этот механизм используется «не до конца».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Мнение

Профиль пользователя