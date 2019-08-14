Объявлен конкурс на должность главы Кудымкара

Кудымкарская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Соответствующее решение опубликовано на сайте думы. Согласно положению о конкурсе, подготовленные заявки и программы развития Кудымкара будут оцениваться комиссией. Конкурсная комиссия состоит из 12 человек. Из них половина назначается думой, вторую половину формирует губернатор Пермского края. Как отмечает собеседник “Ъ-Прикамье”, знакомый с ситуацией, в состав комиссии от думы вошли люди, предложенные действующим главой города Иваном Механошиным.

По итогам конкурса комиссия представляет на рассмотрение депутатов двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Главой территории становится кандидат, получивший по результатам тайного голосования поддержку со стороны большинства депутатов. По данным “Ъ-Прикамье”, прием заявок на конкурс завершается 19 сентября, заседание конкурсной комиссии запланировано на 4 октября.

По информации источников, знакомых с ситуацией в Кудымкаре, на данный момент на конкурс не поступило ни одной заявки. Действующий глава Кудымкара Иван Механошин заявил “Ъ-Прикамье”, что пока не определился, будет ли он участвовать в конкурсе.