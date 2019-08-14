Бывшего директора «ТАНТК им. Бериева» Игоря Гаривадского осудили за злоупотребление полномочиями

Таганрогский городской суд приговорил бывшего директора «ТАНТК им. Бериева» Игоря Гаривадского к двум годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда. Он руководил заводом с 5 марта 2014 года по 14 декабря 2015 года.

Суд установил, что в период руководства предприятием подсудимый потратил часть аванса по контракту от министерства обороны РФ на несвязанные с выполнением этого контракта цели. В результате завод не выполнил контракт и не поставил министерству обороны пять самолетов Бе-200. Государственный контракт был расторгнут.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Дарья Голякова