Саратовские перевозчики отказались от повышения цен на проезд

В Саратове все пятеро перевозчиков после «круглого стола», посвященного вопросу увеличения цен на проезд в автобусах, отозвали свои уведомления о повышении тарифов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уведомления были поданы в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту более недели назад. Транспортные компании, которые осуществляют пассажирские перевозки по городу по нерегулируемым тарифам, заявили о намерении увеличить стоимость проезда на ряде маршрутов с 23 до 28-30 руб.

Марина Ковалева