Краевые власти предложили объявить в Прикамье режим ЧС из-за обильных осадков

Региональные власти предложили объявить в Пермском крае режим чрезвычайной ситуации. Как сообщила краевой министр сельского хозяйства Оксана Бреднева на заседании регионального правительства, это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями. «Частые, продолжительные проливные дожди на фоне низких температур привели к опасному метеорологическому явлению — переувлажнению почв. Прошедшие местами грозы усугубили ситуацию»,— пояснила госпожа Бреднева. По ее словам, это создает угрозу для сельского хозяйства. «По состоянию на 13 августа сельскохозяйственные культуры погибли на площади 13,4 тыс. га»,— отметила Оксана Бреднева. Введение режима ЧС на территории региона позволит аграриям не возвращать уже полученные субсидии из-за невыполнения целевых показателей. МЧС рассмотрит предложение о введении режима ЧС завтра, 15 августа.

Ранее режим ЧС из-за обильных осадков был введен в семи территориях края: Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском городских округах, Пермском, Большесосновском, Бардымском муниципальных районах, а также в Ординском муниципальном округе.