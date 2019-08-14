Прибыль «Интер РАО» в первом полугодии увеличилась на 25%

Чистая прибыль «Интер РАО» по Международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2019 года выросла на 25,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В отчете компании указано, что она составила 47,9 млрд руб.

Выручка компании за полугодие составила 520,5 млрд руб. (+13%), показатель EBITDA — 78,1 млрд руб. (+31,5%). Операционные расходы «Интер РАО» составили 470,8 млрд руб. (+11,5%).

В сообщении компании отмечается, что на динамику финансовых результатов группы повлияли ввод в эксплуатацию арендуемых станций в Калининградской области и Затонской ТЭЦ. Кроме того, влияние оказал рост платы по договорам о предоставлении мощности и ценовая конъюнктура на рынке.