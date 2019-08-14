Илгиз Насыртдинов покидает мэрию Уфы

Как стало известно "Ъ-Уфа", в администрации сити-менеджера Ульфата Мустафина готовится еще одна замена. Заявление об увольнении написал вице-мэр по экономике, промышленности и инвестициям Илгиз Насыртдинов — один из старожилов мэрии. В 1998 — 2017 годах он курировал в администрации финансы, с 2012 по 2017 годы возглавлял финансовое управление. Конфликт бывшего сити-менеджера Ирека Ялалова с прежним главой Башкирии Рустэмом Хамитовым и минфином в 2017 году стоил Илгизу Насыртдинову его должности вице-мэра по финансам. На это место была утверждена Гульнара Валеева, рекомендованная минфином, а господин Насыртдинов был назначен замглавы по инвестициям и экономике.

Источник "Ъ-Уфа" говорит, что «это, конечно, было не совсем его направление, но человек с таким опытом в любом случае будет востребован».

Илгиз Насыртдинов подтвердил информацию об уходе, пояснив, что увольняется после отпуска, который завершится в конце сентября. Он отметил, что проработал в мэрии 30 лет и считает, что на этом посту «нужны свежие, молодые кадры». Ульфат Мустафин был против его решения об уходе, отметил господин Насыртдинов. При этом он не исключил, что его дальнейшие планы также будут связаны с администрацией.

Ирина Самойлова, Влада Шипилова