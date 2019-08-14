Brazzaville выступит в поддержку хосписа

Американская инди-рок группа Brazzaville даст благотворительный акустический концерт в поддержку строительства хосписа в столице Башкирии. Мероприятие состоится 18 августа в клубе XI развлекательного комплекса «Огни Уфы». Начало в 19:00, стоимость билета — 1000 рублей.

По данным ИА «Башинформ», лидер группы Дэвид Артур Браун узнал от друзей о начавшемся сборе средств на строительство и попросил уфимских промоутеров найти концертную площадку для благотворительного выступления. От гонорара за концерт группа отказалась. Вся прибыль от продажи билетов будет перечислена благотворительному фонду «Иман».

Ранее врио главы республики Радий Хабиров предложил жителям республики внести свой вклад в появление в Уфе своего хосписа: строительство на частные пожертвования помогло бы значительно ускорить этот процесс, чтобы учреждение могло начать работу уже до конца следующего года. Проектирование хосписа уже началось.

Brazzaville существует с 1997 года и за время работы выпустила 12 альбомов. Группа неоднократно выступала в России, записывалась с музыкантами группы The Uchpochmack Земфиры Рамазановой, исполняла кавер-версии песен «Зеленоглазое такси» и «Звезда по имени Солнце». Также коллектив известен активной благотворительной деятельностью: «Мы стремимся меньше бояться окружающего нас мира, помогая другим каждый раз, когда это возможно», - говорится в манифесте Brazzaville.

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