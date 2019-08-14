На Урале обнаружили около 10 тонн контрафактного алкоголя

В Заречном (Свердловская область) полиция, Росгвардия и ФСБ обнаружили и изъяли около 10 т поддельной алкогольной продукции. По данным пресс-службы УФСБ, подпольная точка размещалась на территории строящегося дома.

На месте изъяты более 7,5 тыс. стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции марок: «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Дербент» и «Кенигсберг». Задержаны семь работников цеха, два из которых иностранные граждане.

«Результаты оперативно-розыскных мероприятий направлены в полицию для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовных дел по ст.171.1 УК РФ (Хранение товаров без маркировки) и ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)»,— сообщили в ведомстве.