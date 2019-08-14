В Удмуртии составили «дорожную карту» по вовлечению в оборот неиспользуемой недвижимости

В Удмуртии составили «дорожную карту» по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на и.о. министра имущественных отношений региона Антона Сычугова.

«Ориентировочное количество неиспользуемых объектов на сегодняшний день составляет порядка 2,36 тыс. ед. По 1,29 тыс. объектам уже приняты решения о вовлечении их в хозяйственный оборот либо о списании. Одним из видов вовлечения является включение в перечни имущества для предоставления их субъектам малого и среднего предпринимательства»,— отметил господин Сычугов. Он отметил, что на сегодняшний день для МСП уже предоставили 763 объекта.

Напомним, что 14 января на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в 2018 году в Удмуртии продали неиспользуемое имущество на сумму 268 млн руб. В апреле 2019 года сообщалось, что в республике по результатам инвентаризации выявили 2,27 тыс. неиспользуемых объектов недвижимости. Из них более 760 уже включили в хозяйственный оборот или списали. Кроме того, до конца первого полугодия 2019 года правительство Удмуртии планировало продать 215 объектов неиспользуемого недвижимого имущества.