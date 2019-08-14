Федеральные власти направят 4 млрд рублей на ремонт дорог в Челябинской области

Челябинская область получит 4 млрд руб. из федерального бюджета на ремонт автодорог в этом году. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации 13 август.

Согласно документу, федеральные власти распределили межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2019 году регионам России в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Челябинская область получит 4 млрд руб. на «достижение целевых показателей» региональных программ в сфере дорожного хозяйства, которые предусматривают приведение магистралей в нормативное состояние, развитие у и увеличение пропускной способности сети автодорог.