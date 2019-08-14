Оренбуржье будет поставлять пшеницу и ячмень для АО «Объединенная зерновая компания»

Фото: Правительство Оренбургской области

Оренбургская область планирует наладить сотрудничество с АО «Объединенная зерновая компания» («ОЗК»). Речь идет о партнерских отношениях в части поставок зерна из региона. Об этом сообщает областное правительство по итогам совещания в региональном минсельхозе.

«На сегодняшний день зерновая компания заинтересована в поставках пшеницы 3, 4 класса, ячменя и, конечно, особый интерес представляет знаменитая Оренбургская пшеница твердых сортов»,– говорится в сообщении.

Кроме того, АО «Объединенная зерновая компания» готово участвовать в модернизации и реконструкции элеваторов Оренбуржья. АО «ОЗК» было создано в 2009 году по указу президента России для развития элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры внутреннего рынка зерна. Также работа предприятия нацелена на рост экспорта зерна России. Компания входит в число главных экспортеров российского зерна и операторов зернового терминала в порту Новороссийск (НКХП).

Георгий Портнов