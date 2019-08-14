Такси «Ситимобил» появится в Казани до конца года

Сервис заказа такси «Ситимобил» планируют открыть в десяти российских городах-миллионниках до конца 2019 года. В их число войдет Казань, пишут «Ведомости».

По словам представителя компании Георгия Лобушкина, сервис намерен занять во всех городах как минимум второе место. Накануне он открылся в Нижнем Новгороде. Весной «Ситимобил» появился в Самаре и Тольятти. До этого он работал только в Москве, где сейчас занимает второе место на рынке после «Яндекс.Такси».

Основателями компании являются братья Арам и Оганес Аракеляны. 22,7% в «Ситимобиле» принадлежит Mail.ru Group. Компания была основана 12 лет назад.

"Ъ-Казань"