В Новочеркасске будут судить бывшего замглавы администрации города Сергея Басакевича

Уголовное дело бывшего первого заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича рассмотрит Новочеркасский городской суд, информация об этом есть на сайте суда. Его обвиняют в получении взятки (ч.5, ст. 290 УК РФ). Предварительное слушание пройдет сегодня в 11:00.

Господина Басакевича задержали в январе этого года. По версии следствия, экс-чиновник потребовал, а затем и получил 1 млн руб. от предпринимателя, выполнявшего муниципальный контракт по ремонту трамвайных путей в городе. За взятку чиновник обещал покровительство при приемке выполненных работ.

Сергей Басакевич работал в администрации Новочеркасска с октября 2018 года. Он курировал городскую систему ЖКХ и благоустройства, а также отвечал за связи с органами государственной власти Ростовской области.

В феврале чиновника уволили с муниципальной службы в связи с утратой доверия по требованию прокуратуры города.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале "Ъ" «Трамвайные пути привели в СИЗО».

Дарья Голякова