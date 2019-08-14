«Зеленский сделал правильный ход»

Указ президента Украины Владимира Зеленского о политубежище для россиян связан с интересами США, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это, по его мнению, говорит о решении Вашингтона и Лондона ограничить или прекратить предоставлять убежище россиянам, а не о желании самого Киева. Владимир Зеленский подписал указ 13 августа. Тем, кто подвергается гонениям за убеждения на родине, будет проще получить паспорт соседней страны, при этом выходить из российского гражданства не потребуется. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе cчитает, что Украина приняла правильное решение.

Между Россией и Украиной случилась паспортная война. Сначала Владимир Путин решил выдавать российские паспорта жителям Донбасса, и вот из Киева пришел ответ: Владимир Зеленский готов предоставить украинское гражданство, в частности, россиянам, которые подвергаются на родине политическим гонениям.

Кстати говоря, украинский паспорт дает право практически безвизового въезда в Европу — это одно из главных достижений эпохи Петра Порошенко. Москва, между тем, на инициативу Зеленского отреагировала вяло. Вряд ли даже наши вольнодумцы массово бросятся за украинскими документами. Хотя, учитывая, сколько уголовных дел возбуждается, это неплохой способ спастись от тюрьмы — практически безвизовый въезд и возможность говорить на русском языке.

Почему еще российские власти не реагируют остро? В первую очередь, потому что уровень жизни у нас выше. По крайней мере, на сегодняшний день. Это главное достижение — с демократией не очень, зато условия для жизни более или менее. Не Швейцария, конечно, но, по крайней мере, лучше, чем в соседней республике. Понятно, что спрос на российские паспорта в Донбассе будет выше, чем на украинские — в России.

Но есть политический аспект: Украина позиционирует себя как демократическая страна западного типа. Предполагается, что там нет запрета на политические свободы, а также разрешены митинги и собрания. На Украине есть свободные — по крайней мере, так кажется со стороны — выборы. Наконец, главное, что это государство, куда можно сбежать из России, где всего этого нет.

Причем не секрет, что, по мнению все той же российской госпропаганды, Украина — это все-таки наш младший брат, провинция. Но получается, что в этой «провинции» как бы лучше. Да, может быть, там хаос и олигархи, а уровень коррупции даже выше, чем в России.

Но, тем не менее, там вас не посадят за участие в митинге, на который вы можете выйти, если с чем-то не согласны.





Там и сейчас есть политические беженцы, и нельзя сказать, что эти люди являют собой пример для подражания. Однако теперь список вполне может расшириться, появятся новые лица.

Просто все это возвращает к одной и той же теме: Украина собралась в Европу, у нее есть четкая цель, а у России ее почему-то нет. Россия сама не знает, куда идет. И вот очередная крамольная мысль — а вдруг соседи дойдут? И у них станет реально лучше, в отличие от нас? И те, кто уедут, не пожалеют о своем решении? Зеленский сделал правильный ход: это играет на его имидж свободного человека западного типа. Он не согласен с политикой российской власти, но свободных граждан соседней страны он рад видеть у себя. Самое интересное, что к этому шагу его толкнула Москва.