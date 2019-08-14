Коллективу ПАО «Полюс» объявлена благодарность Президента России

За заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели компании «Полюс» была объявлена благодарность Президента России В. В. Путина.

Сохраняя статус лидера российской золотодобычи, «Полюс» последовательно наращивает объемы производства. За последние пять лет они выросли более чем на 47%, составив в 2018 году 75,9 тонн золота.

Одним из наиболее значимых событий последних лет в российской золотодобывающей отрасли стало завершение строительства и запуск «Полюсом» Наталкинского ГОКа в Магаданской области. К концу 2018 года предприятие было выведено на проектную мощность.

Значительный вклад в общие достижения внесла красноярская бизнес-единица «Полюса» – Олимпиадинский ГОК. В 2018 году здесь произвели более 70% от всего золотого результата компании – это рекордные 54 тонны, добытые на месторождениях Олимпиадинское и Благодатное.

В настоящий момент «Полюс» реализует еще один знаковый для отрасли проект - разработку Сухого Лога, одного из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире, проводя масштабную программу бурения общим объемом свыше 220 тыс. п. м. По предварительным оценкам, после завершения строительства предприятия ежегодный объем добычи на месторождении может составить около 50 тонн золота.

Одновременно на всех активах компании внедряются современные технологии в сфере добычи полезных ископаемых, динамично реализуется целый ряд масштабных мер по повышению операционной эффективности, обновляются и расширяются золотоизвлекательные фабрики.

«Полюс» вносит существенный вклад и в социально-экономическое развитие регионов присутствия за счет реализации собственных инфраструктурных проектов. А также целого ряда социальных и благотворительных программ, в первую очередь связанных с образованием и наукой, спортом и здоровым образом жизни, культурой и искусством, поддержкой социально незащищённых слоёв населения, экологией и охраной окружающей среды.