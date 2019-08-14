Бывший вице-губернатор попросил суд заменить срок в колонии на другое наказание

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков обратился в городской суд Копейска с ходатайством о замене неотбытого срока лишения свободы в колонии на более мягкое наказание. Информация о поступлении заявления содержится в картотеке суда. Заседание по делу назначено на 28 августа.

Николай Сандаков находится в колонии 10 месяцев. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре прошлого года бывший вице-губернатор был приговорен к к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн руб. Он был признан виновным в мошенничестве на 1,5 млн руб. и получении взятки в виде охраны дома стоимостью более 1 млн руб.